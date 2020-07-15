ВМС эффектно уничтожили "десант врага": кадры учений

Артиллеристы Военно-Морских Сил уничтожили условный десант противника днем ​​и ночью в ходе командно-штабных учений.

Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook. На одном из полигонов юга Украины военные отработали задачи по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск.

“Во время учений артиллеристы отработали нормативы и совершенствовали навыки по подготовке и ведению боевых действий в обороне, выполнили задачи по огневому поражению противника”, – сказано в сообщении.

Перед выполнением огневых задач наши военные провели разведку условного противника и определили координаты целей. Кроме того, они осуществили противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

“Особенностью проведения учений является проведение боевых стрельб в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе, с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Контроль и оказание помощи в ходе учений осуществляли представители Генерального штаба ВС Украины и Военно-Морских Сил ВС Украины”, – отметили в ВМС.

По словам заместителя командующего морской пехоты – начальника артиллерии полковника Александр Сука, целью учений является проверка слаженности действий подразделений, входящих в состав отдельной артиллерийской бригады, готовность к выполнению задач по назначению, умений командиров всех уровней, повышение их практических навыков.

ВМС ВСУ провели командно-штабные учения (Facebook ВМС ВСУ Украины)

Военные отработали задачи по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья (Facebook ВМС ВСУ Украины)

Перед выполнением огневых задач наши военные определили координаты целей (Facebook ВМС ВСУ Украины)

Особенностью учений стало проведение боевых стрельб в ночное время по морским надводным целям (Facebook ВМС ВСУ Украины)

Контроль и оказание помощи в ходе учений осуществляли представители Генштаба ВСУ и ВМС Украины (Facebook ВМС ВСУ Украины)

Артиллеристы ВМС уничтожали условный десант противника ночью (Facebook ВМС ВСУ Украины)

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