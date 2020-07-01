Резкий спад статистики по COVID-19 в Украине: в Минздраве объяснили, что происходит

Министерство здравоохранения не снижает и не скрывает суточную статистику по количеству заболевших COVID-19.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказали в пресс-службе главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, комментируя 664 инфицированных за минувшие сутки 30 июня, что на 42 ниже, чем за день до этого, а также ситуацию с "потерянными данными" в Донецкой области.

В среду, 1 июля, в сети возникла дискуссия по поводу корректности информации о количестве новых случаев коронавируса за предыдущие сутки. Украинцы считают, что эта цифра – 664 – может быть значительно ниже реальных данных. Высказывались также предположения, мол, таким образом власть хочет, чтобы Украина попала в список стран зеленой зоны – это позволит снять ограничения на пересечение границы с Европейским Союзом

"Перед тем как запустить метро, в Киеве тоже резко падала заболеваемость", – предположила Елена Петушинская.

"Не опомнитесь, как за неделю коронавирус в Украине пропадет", – добавила Анна Надточий.

Скриншот со страницы в Facebook Сергея Сидоренко

Кроме того, украинская журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook отметила, что Минздрав "потерял" 71 инфицированного коронавирусом только по Донецкой области. Мол, в официальных сводках говорится о 484 инфицированных, а местные власти сообщают о 555.

"Неужели так трудно свести информацию из 25 источников, чтобы она была достоверной? Надо было показать низкую цифру, новое украинское "плато"? – возмутилась она и не исключила, что подобная ситуация может быть по другим регионам Украины.

Скриншот со страницы в Facebook Татьяны Высоцкой

"В суточную статистику вносятся абсолютно все данные, которые в Центр общественного здоровья поступают от лабораторных центров, в том числе и частных. Это очень жестко контролируется. Нынешняя суточная статистика – это все данные о случаях, которые были получены от лабораторных центров вчера по завершению рабочего дня. Данные, которые поступят сегодня, будут отражены в завтрашней статистике. У украинцев есть такая привычка, как не обращаться на выходных к медикам, особенно если эти выходные длинные. Ждут рабочий день. В течение недели все выровняется. Относительно ситуации в Донецкой области, то они подают нам то, что проводят", – заверили OBOZREVATEL в пресс-службе Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Национальной академии наук, до конца недели, 3 июля, эпидемия коронавируса в Украине несколько замедлится по сравнению с предыдущей и будет колебаться в пределах 900-1400 новых случаев заражения в сутки.