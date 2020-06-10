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10 июня • обновлено в 22:13
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Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
министр культуры и информационной политики Украины Все статьи автора

Власники "Укркінохроніки" хочуть всю територію: вимагаємо втрутитись

1.3т
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Нові власники "Укркінохроніки" активувались і за допомогою Київради намагаються отримати в своє розпорядження всю територію кіностудії — площею 2,41 га. Є відчуття, що на такий поспішний крок їх підштовхнуло розслідування правоохоронних органів, яке ще будучи депутатом ініціював разом із комітетом. Думаю, це розслідування відкриє багато цікавих нюансів. Та намагання цілковито присвоїти державну власність — ми не допустимо. І повернемо те, що уже було вкрадено.

Сьогодні підготували листа на мера Віталій Кличко. Вимагаємо не допустити і втрутитись у процес надання у постійне користування земельної ділянки "Укркінохроніки". Бо заразом вони можуть присвоїти корпус університету ім. Карпенка-Карого і житловий будинок ОСББ, які знаходяться на території кіностудії.

Власники "Укркінохроніки" хочуть всю територію: вимагаємо втрутитись

Kinokolo

Сподіваюсь, мер прийме правильне рішення і не стане на бік скандального забудовника пана Комарницького, який уже заволодів частиною території і планує там будівництво житлового будинку.

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Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Олександра Ткаченка
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