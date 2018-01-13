Владелец устроил скандал: появились подробности жуткого ЧП с украинкой в Польше

Хозяин прачечной, в которой стиральная машинка изувечила руку украинки Алены Романенко, устроил скандал, когда решался вопрос, дождаться ли мастера или разбить технику.

Об этом сообщает местное издание "Wiadomosci".

"Никогда материальные блага не были важнее человеческой жизни и здоровья. Во время спасательной операции пожарные не смотрят на стоимость оборудования, и это было так", - рассказал Михаил Кучирски из Пожарной бригады в Познани.

Он отметил, что скорая помощь прибыла через шесть минут после пожарных. Алене сразу вкололи обезболивающее, после чего извлекли изуродованную руку из машинки.

"Я этого не понимаю! Является ли эта машина более важной, чем человек", рассказал муж Алены Андрей Романенко.

Отмечается, что женщина ждет третью операции в городской больнице в Познани. Алене должны пересадить кожу, что ускорит заживление раны.

Делом занимаются прокуратура и Национальная инспекция труда. Несмотря на то, что прошел месяц, до сих пор осталось много вопросов по данному инциденту.

Владелец прачечной Роберт тем временем рассказал, что машинка выключилась автоматически после попадания руки Алены под ролик. Он заявил, что женщина получила все инструкции по эксплуатации до того, как вышла на работу.

По словам Антона Романенко, его супруга ничего не подписывала. Он также отметил, что свидетельница аварии из Украины была отправлена роботодателем домой после происшествия, чтобы не было никаких показаний против компании.

Как сообщал "Обозреватель", Алена осталась инвалидом. Врачи ампутировали женщине руку. Она рассказывала, что машинка постоянно ломалась. В день трагедии, ей пришлось час терпеть невыносимую боль, пока пришли мастера, чтобы раскрутить стиралку.