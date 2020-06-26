Президент Украины Владимир Зеленский попал в интересную ситуацию во время посещения 25 июня поселка Ланчин на Ивано-Франковщине – одного из тех, которые больше всего пострадали от наводнения на Прикарпатье.

В частности, сельчанин снял свои сапоги, чтобы гарант не испачкался, инспектируя местность. Об этом сообщает hromadske (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что перед приездом главы государства к населенному пункту стянули тяжелую технику, пожарное авто. Спасатели вместе с местными жителями работали над ликвидацией последствий стихии, которая разрушила в поселке небольшой мост через ручей и затопила десятки домов.

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Зеленский прилетел в Ланчин на вертолете, а к местности, где собрались жители, – на кортеже из почти десятка внедорожников. После того, как он вышел из авто, его плотно окружили охранники.

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Подчеркивается, что дин из них закричал: "Сапоги! Сапоги! Сапоги президенту!", после чего местный мужчина быстро снял свои, чтобы их передали главе государства.

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Вместе с президентом, в Ланчин приехали глава МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, их сопровождал сельский председатель и сами жители.

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

"Сельчане поднимаются с ними. Пытаются докричаться до президента, просят сделать селфи. На мостике сельский голова около 15-ти минут отчитывается перед Зеленским и Аваковым – объясняет, почему затопило. Зеленский перебрасывается несколькими словами с местными, смотрит с Аваковым на течение. Разворачиваются и таким же плотным кольцом с охраны идут обратно к кортежу", – комментируют события журналисты.

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Они добавили, что после Зеленский несколькими словами перекинулся с сельчанами. Вскоре вся делегация поехала. А сразу после этого так же быстро уехала вся техника для ремонта и разошлись по домам местные жители.

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 25 июня побывал с рабочей поездкой на Ивано-Франковщине, которая пострадала от наводнений. Он совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.