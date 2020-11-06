Стало известно, где продолжит службу Виталий Маркив

Оправданный итальянским судом Виталий Маркив после отпуска продолжит службу в батальоне Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого в Киеве.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, он числится сержантом НГУ.

"Он все еще в этом батальоне. Когда именно приступит к службе, пока сказать сложно", - рассказал собеседник.

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