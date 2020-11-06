Стало известно, где продолжит службу Виталий Маркив
Оправданный итальянским судом Виталий Маркив после отпуска продолжит службу в батальоне Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого в Киеве.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, он числится сержантом НГУ.
"Он все еще в этом батальоне. Когда именно приступит к службе, пока сказать сложно", - рассказал собеседник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.
В сети появились кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.
Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.