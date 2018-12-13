Виноваты врачи? Украину потрясла трагическая смерть молодой роженицы и младенца

В Житомирской области в больнице умерла роженица и ребенок, в чем родственники погибших обвиняют врачей.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина попала в больницу с острыми болями в животе за три недели до трагедии, однако через две недели лечения медики ее выписали домой.

24-летняя Марина берегла ребенка, так как первая беременность завершилась выкидышем. По словам ее матери, девушка обращалась к врачам при любых опасениях. На 28 неделе ее госпитализировали с жалобами в острых болях, но медики решили, что у нее угроза прерывания беременности.

"Она ему говорила, что болит желудок, болит все. Отправил домой", – рассказали родственники по поводу лечащего врача.

Однако через 6 дней после выписки девушке стало плохо. Медики вновь ее госпитализировали и заявили, что у роженицы острый панкреатит. Она оказалась в тяжелом состоянии. Уже вечером пациентка умерла вместе с младенцем, который задохнулся. Родственники уверены, что виноваты врачи, которые не дообследовали беременную.

Дедушка погибшей рассказал, что можно было спасти либо его внучку, либо ребенка. Но врачи ставят в приоритет жизнь своего пациента, потому и не начинали кесарево сечение. Медики утверждают, что делали все по протоколу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой областной детской больнице умер младенец, в чем родители обвиняют врачей. Они заявляют, что медики с самого начала ставили неправильный диагноз, а анестезиолог вышел из операционной пьяный.