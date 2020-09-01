Винилы и Adidas: вещи, которые в СССР привозили из-за границы

Многие европейские и американские изделия и продукты не попадали на советский рынок. Поэтому, побывав за границей, граждане Советского Союза старались прихватить оттуда как можно больше "сувениров".

Даже несмотря на дефицит среди вещей собственного производства, советские жители еще больше "неровно дышали" к зарубежным. OBOZREVATEL вспоминает знаковые западные джинны, фирменные костюмы Adidas и газировку, винилы и прочие вещи, которые в СССР привозили из-за границы.

Джинсы

Если сегодня джинсы – тот элемент одежды, который может купить каждый на любом вещевом рынке или в магазине, то во времена СССР фабрики такого не изготавливали. Их импорт был запрещен и, соответственно, о продаже тоже речь не шла.

Заграничные джинсы в СССР стоили дорого

Однако советские жители шли на риск и привозили джинсы из других стран. Даже несмотря на запреты и судебные последствия, нелегальный импорт этих вещей существовал. При этом, чтобы заработать и компенсировать все риски, джинсы продавали за колоссальные на тот период деньги – 200 рублей при средней зарплате в 120 руб.

Спортивные костюмы и кроссовки от Adidas в СССР стали популярными в 80-е годы

Одежда Adidas

Среди всего многообразия брендов спортивных костюмов и кроссовок в Европе, колоссальную популярность в Советском Союзе обрел именно Adidas. Причем "бум" произошел из-за сотрудничества ЦК КПСС с производителем. Так, во время Олимпийских игр, которые в 1980-м приходили в Москве, советские спортсмены выходили на церемонию награждения в одежде этого немецкого бренда.

Такая реклама произвела особое впечатление на граждан, поэтому вещи Adidas стали массово ввозиться на территорию СССР. Хоть это и не было нелегально, как в случае с джинсами, стоили заграничные спортивные костюмы и кроссовки теж же солидных денег, и иногда в такой брендовой одежде ходили даже в театры.

В СССР многие хотели иметь одежду от Adidas

Хотя многие отмечают, что был и чисто советский "Адидас", который производился в многочисленных подпольных цехах и расходился по всему Союзу. Умельцы же запросто вырезали незамысловатый фирменный трилистник, а потом под трафарет с помощью горячего утюга накладывали на его майки, брюки, полотенца и сумки, поскольку Adidas – в СССР это звучало гордо.

Музыкальные пластинки с Европы и Америки были редкими в СССР

Винилы

Также отличались дороговизной в советские времена европейские и американские музыкальные пластинки. Если в городе-столице оригинальный винил стоил 35 рублей, то в пригородах такой товар стоил дороже, а в отдаленных регионах за одну пластинку отдавали 200 рублей.

Винилы привозили нелегально и за такой поступок грозили серьезные последствия – вплоть до запрета выезда из СССР. Именно этим риском продавцы и объясняли высокую стоимость таких популярных заграничных вещей. Чаще всего пластинки реализовали советские граждане, которые трудились на производствах в других странах, а также научные работники и моряки.

Именитую газировку многие привозили в СССР нелегально

Брендовая газировка

"Кока-кола", "Фанта" и "Спрайт" начали импортироваться на территорию Советского Союза только перед Олимпийскими играми, в 1979 году. А до этого периода именитую газировку многие привозили нелегально – не только, чтобы порадовать детей, но и чтобы подзаработать на перепродажах.

При этом "Кока-Колу" в 1979-м нельзя было найти и в простых гастрономах, даже по знакомству далеко не все могли себе тогда позволить известные шипучие заграничные напитки.

За "Кока-коло" в СССР выстраивались очереди

Хотя известный факт, что еще в конце 1945 года в СССР было поставлено более 50 ящиков "Колы" – это был подарок маршалу Жукову от президента США Эйзенхауэра. Партия напитка была без этикеток и специально обесцвечена, чтобы советского чиновника не обвиняли в поклонении символу американского империализма.

Жвачку в СССР не производили, а импорт запрещали, пока из-за ее дефицита не произошла трагедия в Сокольниках

Жевательная резинка

Еще одним предметом культа и зависти для детей и подростков в СССР біла заграничная жевательная резинка. Заветные Stimorol и Turbo взрослые привозили из командировок в "почти заграницу" – с Польши и Чехословакии. Жвачку жевали буквально днями и ночами, иногда придавая ей "вторую жизнь" обмакиванием в сахарную пудру. А среди школьников "бубльгум" был как валюта –на нее без раздумий обменивали футбольный мяч или набор карандашей Koh-i-Noor. Вкладыши же со спортивными автомобилями и мини-комиксами, которые шли вместе со жвачкой, наверняка, некоторые и сейчас бережно хранят в отдельной коробке.

Часы-калькулятор "Касио" – мечта советских ребят

Часы с калькулятором

Сейчас мобильный телефон или планшет у ребенка воспринимается как что-то совсем обычное, а вот во времена СССР чуть ли не каждый советский школьник и студент хотел иметь часы-калькулятор. Такой "гаджет" под названием "Касио" вызывал и зависть одноклассников, и улыбки сокурсниц, и уважение коллег. В свободной продаже эти часы в Союзе почти не встречались – их, как и большинство дефицитных товаров, привозили из-за границы или, экономя деньги на мороженом, покупали у фарцовщиков.

Существует мнение, что своей популярности эти часы-калькулятор обязаны фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде. Иногда, даже несмотря на их ценность, "изобретатели" с помощью паяльной лампы и изрядной доли оптимизма безуспешно пытались найти "скрытые функции" в умных часах.

Во времена перестройки в СССР появились первые частные видеосалоны

Видеомагнитофон

Приобретение видеомагнитофона в конце 80-х для советского человека можно было сравнить с обнаружением клада на садовом участке. Цена первого магнитофона советского производства равнялась 1200 рублей при зарплате ведущего инженера в 250-300 руб., а зарубежные аналоги цены ниже 2000 рублей просто не знали. Говорят, в СССР бывали и случаи, когда на эту "чудотехнику" меняли более дорогие вещи.

В видеосалонах советские люди смотрели западные фильмы, которые еще больше разжигали в них интерес к заграничным вещам

При этом если человеку удалось стать счастливым обладателем видеомагнитофона, то, проявив смекалку, вложения в него окупались всего за несколько месяцев. Так, во времена перестройки появились первые частные видеосалоны, чаще организованы в квартирах владельцев "видика". За 1 рубль с человека можно было посмотреть западные картины от "Терминатора" и "Рембо" до "Эммануэль". Благодаря такому кино люди узнавали и еще сильнее возжелали джинсы, "Колу" и другие заграничные вещи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вещах, которые запрещали в школах СССР. Среди них не только западные джинсы и кроссовки, но и многие обычные для сегодняшних учеников предметы и привычки.

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