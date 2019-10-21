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21 октября • обновлено в 10:12
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Зоя Вовк
Зоя Вовк
Пресс-секретарь Патрульной полиции Черкасской области Все статьи автора

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

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Боже, люди, народ ви зі здорового глузду з’їхали?

Що не день, то аварія. І не одна.

І не просто з матеріальними збитками по 124-й КУпАП чи з подертим лакофарбовим покриттям, а з постраждалими.

Таке враження, що ви оголосили війну на дорогах тоді, коли в реальній війні гинуть ті, хто захищає вас від смерті.

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Війна на дорогах: набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Facebook Зої Вовк

Щоб ви жили на мирній території, де ремонтують асфальт аби ви не розбивали ходову, облаштовують пішохідні щоб спокійно переходити вулиці.

Роблять усе для зручностей. А ви ці зручності використовуєте через гузно: "напитись і сісти за кермо, поганяти новеньким асфальтом, порушити, перебігти у невстановленому для цього місці, збити, потрощити і втікти від відповідальності" — по вашому це круто, драйвово?

Ні, це тупість! Травмуватись і вмирати там, де хочуть щоб ви жили!

У мене все...і не тицяйте потім пальцями в тих, хто перед вами встиг "проскочити" від штрафу. Його своє знайде та, кожен має відповідати за свій вчинок! Майте совість!

Набридло вам життя — інші хочуть йому радіти!

Порушив — відповідай!

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Автор
Зоя Вовк Зоя Вовк
Место
Украина
Тег
ДТП
Источник
Источник: Facebook Зої Вовк
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Машины умеют так красиво бить украинцы и их восточные мышебратья.
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