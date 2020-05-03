Чому угрупуванню Бондаренко треба передчасно припинити карантин в окремо взятому місті Черкаси?

Відкладемо емоції у бік.

Розумію, що майже двомісячний карантин всім набрид. Всі хочуть вільно їздити маршрутками, гуляти в парку, пити пиво в ресторані і заробляти гроші.

Але давайте подивимося на це під іншим кутом. Бондаренку і його компанії ваші мізерні заробітки не потрібні. Їм потрібні свої. Не мізерні суми.

За турботою про місто приховується банальна спроба ЗАРОБЛЯТИ І КРАСТИ...

Ціна питання зупинки карантину у Черкасах – 108 млн грн.

108 млн грн резервного фонду бюджету Черкас.

Це саме ті кошти, які 17 днів тому депутати Черкаської міської ради зняли з різних об’єктів, "хотЄлочек", парканчиків, майданчиків депутатської більшості і направили в Резервний фонд для потреб медицини.

За ці кошти мали б купуватися апарати ШВЛ, кисневі концентратори (і якщо ви вважаєте, що після епідемії, вони не знадобляться, то ви помиляєтеся!), засоби захисту для медиків, халати, маски тощо.

Але за 17 днів жодна копійка не використана. Жоден апарат не куплено. Масками і халатами медиків забезпечують волонтери і підприємці Черкас! Але не міський бюджет!

Чому так? Бо мер Бондренко хоче швидко повернути 108 млн з Резервного фонду на плиточку, на асфальтик, на фарбування літачка, на сквер "Юність"... А на заваді цьому карантин. Тому одним розчерком пера заступника мера Ігоря Волошина карантин в Черкасах відмінено. І скоро 108 млн грн повернуться на свої об’єкти. А там підрядникам, а там…

Оточення мера зацікавлене.

Завжди запитуйте, кому вигідно. Кому було вигідно за 11 днів до завершення карантину припинити його в Черкасах. Відкрийте список депутатів фракції "Батьківщина" у міській раді. 2 депутати – ресторатори. На двох вони володіють 10-ма ресторанами у Черкасах, 3 з яких елітні!

Один депутат постачає фірмі підряднику м'ясну продукцію для харчування дітей в школах і садочках міста! Але ж школи і садочки на карантині. Мимо каси пропливає 20 млн БЮДЖЕТНИХ коштів!

Бізнес-партнер одного депутата з "Батьківщини" співвласник плиточного заводу. А ви думали?

Хто на виконкомі голосував за зняття карантину? Представники партії "Свобода". Свободівці контролюють парки Черкас. Їм потрібно, щоб найшвидше розпочався парковий сезон, щоб почали працювати точки, атракціони. Бо це ж гроші! "Свобода" контролює департамент освіти. А це підряди на ремонт шкіл і садочків, зупинені зараз карантином!

І найголовніше – депутатська група "Слуга Народу".

У міській раді 6 депутатів входять до групи "Слуга Народу". Їхній лідер заявляє, що вони в усьому підтримують президента. Хоча перебувають в більшості з мером Бондренком, його "Батьківщиною" і "Свободою".

Яка позиція місцевих "слуг народу"? Чому вони мовчать? Чому не заявлять про підтримку президента? Бо вони з Бондаренком? Вони за зняття карантинних заходів? Чи вони самозванці і політичні повії??

І найголовніше: медики міста ПРОТИ пом'якшення умов карантину. Саме вони на вістрі боротьби з епідемією. А ви бачили в лікарнях під час епідемії мера і його виконком? Я ні...

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