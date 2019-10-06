"Извините, что не сдохли!" Ветераны взорвали сеть мощным флешмобом против "Слуги народа"

Ветераны АТО и ООС начали в сети масштабный флешмоб из-за скандальной инициативы народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой по отмене льгот для большинства участников войны на Донбассе.

Лозунгом флешмоба Герои избрали слова "извините, что не сдохли", которые пишут в сильных постах на своих страницах в Facebook. В них они рассказывают о реалиях войны, которую им пришлось пережить, и осуждают циничное предложение парламентария.

Воин ВСУ "Еспресо"

"Каюсь, #извините_что_мы_не_сдохли! В июне 2014 года ушел за "длинной гривней". Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить и свое материальное положение улучшить! Опять же два раба и гектары земли – это такая весомая причина! Получил от государства огромные средства в ноябре 2014 года. Зарплату по 986 грн/месяц. Но какие приключения были!" – пишет ветеран АТО Анатолий Виногородский.

"Особенно интересным был аттракцион "зеленый коридор" и затем выход из окружения. А как весело было мерзнуть в ноябре2014-январе 2015 в Луганской области!!! И валяться в реанимации и госпитале – это же незабываемое приключение за средства налогоплательщиков! Мобилизация (кстати принудительная) добавила остроты в зарабатывании больших денег в обороне Широкино и наградила инвалидностью", – с сарказмом добавил защитник Украины.

Продолжая троллить Третьякову, он подчеркнул, что построение его стремительной карьеры заключалось в прохождении пути от штурмовика до командира батальона спецназначения всего за восемь месяцев.

"А сейчас очень подло пользуюсь льготами по оплате комуслуг и иногда на метро еду бесплатно. А, нет... То не как УБД, а как инвалид. Но все равно! Вот теперь не знаю – может, все эти состояния отнести той тетушке (председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата от партии "Слуга народа" Галине Третьяковой), которая таки меня туда не посылала? Как вы считаете? P.S. И мне и на х*р не нужны были ваши льготы до войны, когда я был здоров и с хорошей работой", – возмутился Герой.

Его поддержали и другие ветераны, которые также поделились своими историями о кровопролитной войне.

"Да, котики. В 15 я пошел продавать свою рабочую силу. 2600 + 2600 за ноль. Оху*нно заработал", – негодует Сергей Огородник.

"#извинете_что_мы_не_сдохли. На самом деле – нет. Мне не за что извиняться. Я еще вас вас всех, кто хотел бы от меня избавиться, переживу. Целую, люблю, до встречи", – пишет Костя Чабала.

"Я что-то ни х*ра не понимаю по этому флешмобу: "#простите, что мы не сдохли"! Господа побратимы, это что за х*рня? Вы за что и перед кем извиняетесь? Мы защитили и защищаем наше государство, и наша совесть чиста, как роса на солнце! Мы не прогнулись, мы не сломались, мы не продались! Предлагаю новый флешмоб #Минсоцнах*р!" – возмутился Андрей Масликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третьякова заявила, что статус участника боевых действий должны получать не все служащие, побывавшие на фронте, а льготы необходимо предоставлять только тем, которые что-то потеряли на войне. При этом, если человек сознательно пошел на контрактную службу – то это был его выбор.

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