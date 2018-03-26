Весна почти пришла: в Украину вернутся дожди и похолодание

Во вторник, 27 марта, циклон и атмосферные фронты нагонят в Украину больше облаков и пройдут периодические дожди, при этом температура воздуха продолжит постепенно подниматься, хотя еще возможно одно кратковременное похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, умеренные осадки ожидаются ночью на юге и в центральных областях, а днем ​​- на Востоке и в Центре.

"На Западе и Севере - или дождь, или просто влага и облачность. Температура воздуха ночью - около нуля, где -3… +3, завтра днем +​​4... +9 градусов, на юге до +7… +14 градусов. В Киеве завтра может увеличиться облачность и немного покапает. Ночью до -2 градусов, днем ​​до +5… +6 градусов", - уточнила Диденко.

При этом, добавила синоптик, в среду, 28 марта, ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег.

"Но уже в дальнейшем - никаких минусов даже ночью. Нюанс. В конце недели усилится ветер", - также отметила Диденко.

Напомним, накануне появился свежий прогноз погоды в Украине на конец месяца.