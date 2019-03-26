Весна отступит: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Во вторник, 26 марта, на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии.

Погоду с осадками будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. На большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 10-13°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину в среду, 27 марта, придет резкое похолодание — выпадет мокрый снег и ожидается сильный ветер.

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