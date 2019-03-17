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Весна набирает обороты: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

8.1тЧитать материал на украинском

В Украине в воскресенье, 17 марта, будет тепло и ветрено.

Ночью на Левобережье и в Крыму ожидается умеренный дождь, на остальной территории, а днем в восточных и западных областях – местами небольшой дождь (ночью в Карпатах с мокрым снегом), сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

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Ворвется весна: в Украину идет резкое изменение погоды

Погода в Украине

Погода в Украине

"24"

Температура ночью 0-4° тепла, днем 6-11° тепла, в западных и Одесской областях 11-16° тепла; в Карпатах ночью 0-4° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве 17 марта ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

Весна набирает обороты: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет атмосферный фронт, который принесет дожди и сильный штормовой ветер.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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