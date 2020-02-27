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27 февраля • обновлено в 11:08
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Весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой: прогноз изменился

2.9т
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Март в Украине начнется теплой и солнечной погодой. Во многих регионах ожидаются дожди.

Как сообщает gismeteo.ua, в первой декаде весны сильных холодов не будет – температура днем ожидается от +5 до +9, а ночью будет опускаться до нуля. Кроме того, начало весны обещает быть дождливым.

Ближе к концу марта температура прогреется днем до +13 градусов во всех регионах Украины. За западе будет +17. Ночью ожидается до +5 градусов. В средине месяца ожидается волна похолодания и ночные заморозки, после чего температура будет понемногу повышаться. Синоптики прогнозируют, что вторая половина месяца будет бедна на осадки.

Весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой

Весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой

Напомним, что ранее теплый прогноз на весну подтвердила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Она отметила, что весна в Украине ожидается достаточно теплой и солнечной, а самые высокие температуры будут в западных областях.

Весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой

gismeteo.ua

Весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой

gismeteo.ua

Весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой

gismeteo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Погода во Львове Погода в Одессе Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
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