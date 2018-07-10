Вертолетная полиция в Украине: как это будет работать

Уже к концу 2018 года в Украине должна заработать так называемая вертолетная полиция.

Пользоваться полицейские будут французскими вертолетами компании Airbus, которые НПУ будут предоставлены согласно совместному проекту, о реализации которого стороны договорились в начале года.

Когда украинские копы поднимутся в воздух и как это будет работать, разбирался OBOZREVATEL.

О том, что МВД создаст в Украине единую вертолетную службу, стало известно в марте 2018 года.

Тогда сообщалось, что она будет работать для полиции, пограничников, Национальной Гвардии, а также для мгновенного реагирования на различные чрезвычайные ситуации.

Первые вертолеты поступят в Украину до конца года, их будет всего 4-5 из 55, о которых, собственно, и было договорено с Францией.

Всю партию вертолетов Нацполиция получит в течение двух-трех лет.

Обойдется создание нового ведомства бюджету в полмиллиарда евро (15 млрд грн).

Планируется, что на "вооружении" у копов появятся три модели вертолетов: H-145 (чаще используется для патрулирования, пригоден для перевозки спецназа), Н-125 и H-225, имеющие широкий спектр применения.

Как рассказал советник главы МВД Иван Варченко в комментарии "Сегодня", для каждого вида операции будет определенный вид вертолета.

"Одни будут задействованы для эвакуации людей и прочей помощи в чрезвычайных ситуациях; другие — для патрулирования территории либо для дежурства на определенном участке. Кроме того, в работе полиции вертолеты будут задействованы для спецопераций по борьбе с преступностью — для выявления и преследования нарушителей закона", - рассказал он.

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По словам Варченко, для каждого вертолета будет предусмотрен экипаж из 2-3 человек, всего в этой службе планируется порядка 150-200 пилотов.

Их обучат оказывать поддержку с воздуха патрульной полиции, конвойным подразделениям и полиции превенции. В ряды пилотов вертолетной полиции будут набирать тех, у кого уже есть летный опыт.

В свою очередь, ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что на западные, восточные и северные области страны в первое время будут дислоцироваться по два экипажа на регион.

Также постоянно два экипажа будут находиться в Киеве.

По международному опыту, экипаж вертолета работает в связке с наземными копами — последним сообщают о маршруте преступников, и они блокируют движение на нужных улицах. Как правило, при поддержке с воздуха погоня за автомобилем заканчивается спустя 30-40 минут в пользу копов.

За границей вертолетные подразделения полиции – уже далеко не редкость. Авиапатрули есть у полицейских США, Англии, Чехии, Швеции и других стран.