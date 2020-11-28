Верховный суд отказался вернуть Семенченко офицерское звание

Верховный суд отказался возвращать бывшему депутату Верховной Рады, экс-комбату "Донбасса" Семену Семенченко звание офицера.

Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 16 ноября 2020 года, говорится на сайте Единого реестра судебных решений. Копию документа также опубликовало издание "Украинская правда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Отмечается, что суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

В документе указано, что Семенченко обратился с иском к Главному управлению Национальной гвардии Украины о признании противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего НГУ от 22 декабря 2015 года о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва", а также об отмене приказа и.о. командующего НГУ от 22 декабря 2015 года о лишении его упомянутых воинских званий.

Отмечается, что Коллегия судей пришла к выводу, что упомянутый Семенченко приказ "принят правомерно и это является надлежащим способом устранения ранее допущенных нарушений".

"Кассационную жалобу... оставить без удовлетворения. Постановление Шестого апелляционного административного суда от 16 декабря 2019 года оставить без изменений", – говорится в постановлении суда.

Напомним, 25 декабря 2015 года стало известно, что Семенченко лишен звания майора. Руководство Нацгвардии направило заявление в правоохранительные органы на открытие уголовного производства против Семенченко за предоставление фальшивых документов.

В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова "капитана резерва Семенченко" следует заменить словами "гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание – солдат резерва", говорится в приказе.

В 2016 году прокуроры пришли к выводу, что Семенченко использовал фиктивные документы для принятия его на военную службу в резерве в батальоне "Донбасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых скандальных депутатов Верховной Рады, член "Самопомочі" Семен Семенченко (он же Константин Гришин), судя по всему, имеет прямое отношение к двойному убийству. Как выяснилось, шрам на лице получен им при задержании еще в середине 1990-х годов в Севастополе.