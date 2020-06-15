Создание новых объединенных районов в Закарпатской области превратилось в очередной национальный скандал. Поводом стало появление новой территориально-административной единицы – Береговской, где сосредоточена значительная часть украинских венгров.

В народе негласно район назвали "венгерским" и считают, что такое решение может создать угрозу территориальной целостности Украины. Есть ли причины для беспокойства – узнавал OBOZREVATEL.

Венгрия проиграла?

Разногласия в украинского-венгерских отношениях возникают в последнее время очень часто, в том числе и из-за Закарпатья. Перипетии начались с территориально-административной реформы и создания района – Береговского, в который будет включен город Берегово, где проживает значительная часть украинских венгров.

Определенные представители региональных общественных организаций считают, что таким образом украинская власть пошла на уступки Венгрии и создала угрозу национальной безопасности.

Образование новых районов на Закарпатье

Как сообщил OBOZREVATEL экс-министр иностранных дел Павел Климкин, Венгрия и ранее поднимала вопрос о том, каким образом административно-территориальная реформа учтет интересы нацменьшинств. Однако ни о каких новых районах разговора не было.

"Они просто говорили, что было бы важно учесть потребности именно украинских венгров в этом процессе. Конкретных разговоров о границах не шло, но Венгрия отмечала это на встречах и раньше", – отметил он.

А вот бывший заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас рассказал OBOZREVATEL, что в течение 20 лет венгры преследовали цель создания отдельного района – Притиснянского. Как пояснил экс-чиновник, Будапешт хотел увеличить Береговский район, объединив с другими населенными пунктами, где абсолютным большинством будет венгерское население.

Однако, по словам Галаса, реализовать этот план не удалось, все, чего они могли добиться, – создание Береговского региона. Он согласен, что это было уступкой Киева Будапешту, но в украинском варианте распределения районов мы не сдали национальных интересов.

"В том объединении, которое утвердили сейчас, в Береговском районе преимущество будет за украинцами. Новый район не позволит увеличить влияние Венгрии. Они, наоборот, проиграли в этом случае, так как теряют большинство. Будапешт хотел оставить Берегово, потому что для них это знаковый город. Но беда в том, что правительство пошло на уступку, и это было сделано кулуарно, некрасиво", – говорит Галас.

Для Будапешта Берегово – знаковый город

По мнению Климкина, в этом случае необходимо все же было говорить со всеми жителями Закарпатья, он предложил создать в Кабмине должность уполномоченного по вопросам нацменьшинств. "Этот человек должен был бы напрямую общаться с премьером, иметь рычаги влияния, поскольку вопрос касается нацбезопасности", – пояснил он.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что все будет зависеть от политики украинской власти по отношению к этим районам.

"Вряд ли мы можем говорить о каких-то автономных, национально-культурных районах. Они ничем не будут отличаться от других и иметь одинаковые права. С другой стороны, когда все эти нацменьшинства собраны в одном районе, понятно, что они будут требовать усиления собственных прав и давить, в том числе, и на центральную власть. Но здесь необходимо, чтобы Украина была способна осуществлять собственную государственную позицию и продвигать в этих районах проукраинскую позицию. Ситуация с Крымом должна нас этому научить, потому что там власть не формировала украинскую национальную идентичность", – сказал эксперт.

Впрочем, пока неясно, каких договоренностей могли достичь Украина с Венгрией.

"Государство живет сегодняшним днем, оно пошло на уступки, а что будет завтра, уже мало кого волнует. Возможно, мы и получим какие-то льготы со стороны Венгрии, это хорошо. Но не захочет ли Будапешт, чтобы завтра этот район был исключительно мадяроязычным, или каких-то других привилегий, и не начнет снова давить на Киев, и опять блокировать наши инициативы. Наша власть должна действовать стратегически и учитывать национальные интересы", – считает Петренко.

Венгрия может усилить давление на Киев в части предоставления привилегий "венгерскому" району

Двойное гражданство усилит опасность

Разговоры о возможности разрешить украинцам иметь двойное гражданство идут давно. В Верховной Раде даже был зарегистрирован соответствующий законопроект, но пока не проголосован из-за разногласий между фракциями парламента. Однако от реализации этой идеи не отказываются, даже планируют выдвинуть этот вопрос на народное голосование.

Определенные риски, учитывая давление со стороны соседних стран, видит экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На сегодняшний день я бы назвал это путь к капитуляции. Мы видим формирование национального венгерского округа в Берегово. Думаю, сейчас начнутся разговоры болгар по поводу города Килия и Одесской области о том, что там также должен быть отдельный национальный болгарский округ. Румыны могут подобными заявлениями отличиться. Но наиболее угрожающие – русские", – говорит он.

Жебривский считает, что Украина потеряет контроль над пограничными населенными пунктами, где живут люди с болгарскими, венгерскими, румынскими или российскими корнями.

Галас же убежден, что разговоры о сепаратистских настроениях в Закарпатье сильно преувеличены, а наличие двойного гражданства у жителей региона – ни для кого не секрет.

Разговоры о сепаратистских настроениях в Закарпатье сильно преувеличены

"Украинские венгры и так имеют два паспорта на Закарпатье. Стоит это делать официально? Считаю, что этот вопрос надо было решать тогда, когда вступил в силу венгерский закон об упрощенной процедуре получения их гражданства в 2008 году. Тогда этот вопрос опустили и процесс пошел неконтролируемо. В ЕС никакой проблемы с двойным гражданством нет и не думаю, что здесь могут быть угрозы, как с той же Россией, которая оправдывает свою военную агрессию защитой своих граждан. Венгрию нельзя сравнивать с неконтролируемой РФ", – говорит он.

Климкин вообще настаивает на том, что ни о каком двойном гражданстве со страной-агрессором и речи быть не может. А вот насчет Венгрии, Румынии или других европейских стран должны проводиться консультации.

"Надо сесть и понять, при каких условиях (и здесь должен быть наш четкий контроль) можно будет говорить о двойном гражданстве с другими странами. Мы идем в ЕС, и когда-то мы там будем вместе с Венгрией, Румынией и другими. И не нужно, как страусы, прятать голову в песок и говорить, что ничего такого нет. Все прекрасно понимают, что на Закарпатье около 100 000 человек имеют два паспорта, а может, таких и больше. И должно быть закреплено в документах, в случае, если мы идем вперед, комплексно, что они никогда ничего не будут блокировать, а наоборот – будут поддерживать Украину", – сказал экс-министр.