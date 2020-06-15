Украина создала "венгерский" район на Закарпатье: что изменится и не сдаст ли Киев национальные интересы
Украина создала новый район на Закарпатье с центром в Берегово, где проживает большинство венгров
Местные активисты обвиняют власть в уступках Венгрии и создании угрозы нацбезопасности
На самом деле, возможно, у Киева и Будапешта были договоренности, но Береговский район никак не усиливает влияние Венгрии на регион
Введение двойного гражданства не станет причиной сепаратизма на Закарпатье, но со стороны Украины должен быть четкий контроль
Создание новых объединенных районов в Закарпатской области превратилось в очередной национальный скандал. Поводом стало появление новой территориально-административной единицы – Береговской, где сосредоточена значительная часть украинских венгров.
В народе негласно район назвали "венгерским" и считают, что такое решение может создать угрозу территориальной целостности Украины. Есть ли причины для беспокойства – узнавал OBOZREVATEL.
Венгрия проиграла?
Разногласия в украинского-венгерских отношениях возникают в последнее время очень часто, в том числе и из-за Закарпатья. Перипетии начались с территориально-административной реформы и создания района – Береговского, в который будет включен город Берегово, где проживает значительная часть украинских венгров.
Определенные представители региональных общественных организаций считают, что таким образом украинская власть пошла на уступки Венгрии и создала угрозу национальной безопасности.
Образование новых районов на Закарпатье
Как сообщил OBOZREVATEL экс-министр иностранных дел Павел Климкин, Венгрия и ранее поднимала вопрос о том, каким образом административно-территориальная реформа учтет интересы нацменьшинств. Однако ни о каких новых районах разговора не было.
"Они просто говорили, что было бы важно учесть потребности именно украинских венгров в этом процессе. Конкретных разговоров о границах не шло, но Венгрия отмечала это на встречах и раньше", – отметил он.
А вот бывший заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас рассказал OBOZREVATEL, что в течение 20 лет венгры преследовали цель создания отдельного района – Притиснянского. Как пояснил экс-чиновник, Будапешт хотел увеличить Береговский район, объединив с другими населенными пунктами, где абсолютным большинством будет венгерское население.
Однако, по словам Галаса, реализовать этот план не удалось, все, чего они могли добиться, – создание Береговского региона. Он согласен, что это было уступкой Киева Будапешту, но в украинском варианте распределения районов мы не сдали национальных интересов.
"В том объединении, которое утвердили сейчас, в Береговском районе преимущество будет за украинцами. Новый район не позволит увеличить влияние Венгрии. Они, наоборот, проиграли в этом случае, так как теряют большинство. Будапешт хотел оставить Берегово, потому что для них это знаковый город. Но беда в том, что правительство пошло на уступку, и это было сделано кулуарно, некрасиво", – говорит Галас.
Для Будапешта Берегово – знаковый город
По мнению Климкина, в этом случае необходимо все же было говорить со всеми жителями Закарпатья, он предложил создать в Кабмине должность уполномоченного по вопросам нацменьшинств. "Этот человек должен был бы напрямую общаться с премьером, иметь рычаги влияния, поскольку вопрос касается нацбезопасности", – пояснил он.
Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что все будет зависеть от политики украинской власти по отношению к этим районам.
"Вряд ли мы можем говорить о каких-то автономных, национально-культурных районах. Они ничем не будут отличаться от других и иметь одинаковые права. С другой стороны, когда все эти нацменьшинства собраны в одном районе, понятно, что они будут требовать усиления собственных прав и давить, в том числе, и на центральную власть. Но здесь необходимо, чтобы Украина была способна осуществлять собственную государственную позицию и продвигать в этих районах проукраинскую позицию. Ситуация с Крымом должна нас этому научить, потому что там власть не формировала украинскую национальную идентичность", – сказал эксперт.
Впрочем, пока неясно, каких договоренностей могли достичь Украина с Венгрией.
"Государство живет сегодняшним днем, оно пошло на уступки, а что будет завтра, уже мало кого волнует. Возможно, мы и получим какие-то льготы со стороны Венгрии, это хорошо. Но не захочет ли Будапешт, чтобы завтра этот район был исключительно мадяроязычным, или каких-то других привилегий, и не начнет снова давить на Киев, и опять блокировать наши инициативы. Наша власть должна действовать стратегически и учитывать национальные интересы", – считает Петренко.
Венгрия может усилить давление на Киев в части предоставления привилегий "венгерскому" району
Двойное гражданство усилит опасность
Разговоры о возможности разрешить украинцам иметь двойное гражданство идут давно. В Верховной Раде даже был зарегистрирован соответствующий законопроект, но пока не проголосован из-за разногласий между фракциями парламента. Однако от реализации этой идеи не отказываются, даже планируют выдвинуть этот вопрос на народное голосование.
Определенные риски, учитывая давление со стороны соседних стран, видит экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"На сегодняшний день я бы назвал это путь к капитуляции. Мы видим формирование национального венгерского округа в Берегово. Думаю, сейчас начнутся разговоры болгар по поводу города Килия и Одесской области о том, что там также должен быть отдельный национальный болгарский округ. Румыны могут подобными заявлениями отличиться. Но наиболее угрожающие – русские", – говорит он.
Жебривский считает, что Украина потеряет контроль над пограничными населенными пунктами, где живут люди с болгарскими, венгерскими, румынскими или российскими корнями.
Галас же убежден, что разговоры о сепаратистских настроениях в Закарпатье сильно преувеличены, а наличие двойного гражданства у жителей региона – ни для кого не секрет.
Разговоры о сепаратистских настроениях в Закарпатье сильно преувеличены
"Украинские венгры и так имеют два паспорта на Закарпатье. Стоит это делать официально? Считаю, что этот вопрос надо было решать тогда, когда вступил в силу венгерский закон об упрощенной процедуре получения их гражданства в 2008 году. Тогда этот вопрос опустили и процесс пошел неконтролируемо. В ЕС никакой проблемы с двойным гражданством нет и не думаю, что здесь могут быть угрозы, как с той же Россией, которая оправдывает свою военную агрессию защитой своих граждан. Венгрию нельзя сравнивать с неконтролируемой РФ", – говорит он.
Климкин вообще настаивает на том, что ни о каком двойном гражданстве со страной-агрессором и речи быть не может. А вот насчет Венгрии, Румынии или других европейских стран должны проводиться консультации.
"Надо сесть и понять, при каких условиях (и здесь должен быть наш четкий контроль) можно будет говорить о двойном гражданстве с другими странами. Мы идем в ЕС, и когда-то мы там будем вместе с Венгрией, Румынией и другими. И не нужно, как страусы, прятать голову в песок и говорить, что ничего такого нет. Все прекрасно понимают, что на Закарпатье около 100 000 человек имеют два паспорта, а может, таких и больше. И должно быть закреплено в документах, в случае, если мы идем вперед, комплексно, что они никогда ничего не будут блокировать, а наоборот – будут поддерживать Украину", – сказал экс-министр.