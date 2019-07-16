Вечная любовь существует: в США муж и жена прожили 71 год вместе и умерли в один день

Муж и жена из США, прожившие в браке 71 год и умершие в один день, доказали, что вечная любовь все еще существует.

Герберт ДеЛейгла, 94 года, и Мэрилин Фрэнсис ДеЛейгл, 88 лет, умерли с разницей всего в 12 часов в пятницу, 12 июля, пишет CNN.

"Фрэнсис работала в небольшом кафе в Уэйнсборо под названием White Way Cafe", — сказал Герберт ДеЛейгл. — "Я видел ее ходящей туда-сюда, и продолжал смотреть, пока, наконец, не набрался смелости, чтобы спросить ее, пойдет ли она со мной куда-нибудь".

Пара прожила вместе 71 год CNN

Они пошли в кино на свое первое свидание, а год спустя Герберт попросил ее стать его женой.

Согласно некрологу , Мэрилин ДеЛейгл провела шесть лет в Германии со своим мужем, который служил в армии во время Второй мировой войны. Герберт ДеЛейгл также служил в Корее и Вьетнаме и уволился из армии после 22 лет службы. У пары остались шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и трое праправнуков. В понедельник для нее была проведена панихида.

Как пишет СМИ, когда супружеские пары или члены семьи умирают после смерти любимого, вторая смерть часто объясняется разбитым сердцем.

Герберт ДеЛейгла, 94 года, и Мэрилин Фрэнсис ДеЛейгл, 88 лет

"Синдром разбитого сердца — который на самом деле является реальной вещью — это когда кто-то узнает какие-то шокирующие новости, как правило, ужасные, и происходит массовый выброс гормонов стресса, которые попадают в кровоток, а сердце "бомбардируется" ими", — объяснил доктор Мэтью Лорбер, психиатр в больнице Lenox Hill в Нью-Йорке.

Сильный эмоциональный шок может вызвать резкое ослабление сердца, что приводит к сердечному приступу.

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