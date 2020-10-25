Вакцина от коронавируса может появиться к концу 2020 года, – главный инфекционист США

В США вакцина от коронавируса может появиться к концу 2020 года.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, пишет ВВС. По его словам, она появится в штатах, если окажется безопасной и эффективной.

Первые ограниченные дозы будут доставлены людям в соответствии с установленными приоритетами. Медик добавил, что потребуется еще несколько месяцев 2021 года, прежде чем вакцина станет более широко доступной.

Он добавил, что вакцина не заменит необходимость принятия мер общественного здравоохранения для защиты людей от вируса в течение значительного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по суточному заражению COVID-19 в мире – за день коронавирус подтвердили у более 465 тысяч человек.