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21 января • обновлено в 19:10
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В Житомире бывший кондуктор избила пассажирку в троллейбусе: видео

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В Житомире в тролейбусе, который следует по маршруту №2, бывший кондуктор, защищая коллегу, сцепилась с пассажиркой и вытолкала ее из транспорта.

Вопиющий случай произошел на улице Витрука. Об этом сообщает местный телеканал СК1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Конфликт разгорелся из-за неисправного валидатора. Пассажирка хотела оплатить проезд, однако устройство не сработало. В салоне начался спор, который и перерос в драку.

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В Житомире бывший кондуктор избила пассажирку в троллейбусе

В Житомире бывший кондуктор избила пассажирку в троллейбусе

Скриншот из видео

Бывший кондуктор толкнула женщину из тролейбуса, в результате чего та упала на асфальт и разбила лицо. Потасовка продолжилась уже на улице. В ход пошли матерные оскорбления.

Потасовка продолжилась на улице

Потасовка продолжилась на улице

Скриншот из видео

Пострадавшая пассажирка написала заявление в полицию. По словам правоохранителей, ей разбили телефон и нанесли легкие телесные повреждения.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 января маршрутчик набросился на подростка, который зашел в автобус с велосипедом.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Житомир
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