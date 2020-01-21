В Житомире бывший кондуктор избила пассажирку в троллейбусе: видео

В Житомире в тролейбусе, который следует по маршруту №2, бывший кондуктор, защищая коллегу, сцепилась с пассажиркой и вытолкала ее из транспорта.
Вопиющий случай произошел на улице Витрука. Об этом сообщает местный телеканал СК1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Конфликт разгорелся из-за неисправного валидатора. Пассажирка хотела оплатить проезд, однако устройство не сработало. В салоне начался спор, который и перерос в драку.
В Житомире бывший кондуктор избила пассажирку в троллейбусе
Скриншот из видео
Бывший кондуктор толкнула женщину из тролейбуса, в результате чего та упала на асфальт и разбила лицо. Потасовка продолжилась уже на улице. В ход пошли матерные оскорбления.
Потасовка продолжилась на улице
Скриншот из видео
Пострадавшая пассажирка написала заявление в полицию. По словам правоохранителей, ей разбили телефон и нанесли легкие телесные повреждения.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 января маршрутчик набросился на подростка, который зашел в автобус с велосипедом.
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