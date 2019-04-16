В Запорожье маршрутчик по-хамски вышвырнул пенсионерку из салона: видео инцидента

В Запорожье водитель маршрутки выгнал из салона пассажирку, которая на основании пенсионного удостоверения не оплатила проезд.

Соответствующее видео инцидента, который произошел во вторник, 16 апреля, в автобусе №44, появилось на странице "Новости Запорожья" в Instagram. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Женщина хотела воспользоваться пенсионным удостоверением, однако нарвалась на ярость водителя. Он начал кричать, а затем и вовсе подошел к ней, чтобы вытолкать из салона.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Между ними возник конфликт. Перепалка продолжилась и после того, как пассажирка оказалась за дверью автобуса.

Пользователи по-разному отреагировали на ситуацию.

"Когда уже начнут наказывать за такое? А то вроде бы правила и законы есть, а всем пох*р!", "В старости этому водиле все вернётся бумерангом сполна", "Пенсионеры зачастую ещё и забывают предъявлять свой документ, который даёт им право на льготный проезд", "Правильно", – написали в комментариях.

"Это маршрутка Тепличного комбината. У них считается нормой, например, не взять моего сына утром в город. Подозреваю, что из-за проезда по ученическому", – поделилась одна из местных жительниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове маршрутчик выгнал 13-летнюю девочку из многодетной семьи из-за неоплаченного проезда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал