В Запорожье и Мелитополе бизнес взбунтовался против карантина: появились видео массовых протестов

В Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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Люди жалуются, что сейчас им буквально приходится выживать и, несмотря на ограничительные меры вышли на массовые пикеты или на автострайки. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook местный депутат Виталий Рябцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автопикет бизнеса в Запорожье Скриншот видео

На кадрах видно, что предприниматели остановились колонной авто в центре города и одновременно начали сигналить в знак протеста.

Что касается Мелитополя, то там на митинги вышли работники рынков. Они вступали в перепалки с полицией и жаловались на то, что доведены до отчаяния, поскольку лишены какой-либо финансовой поддержки. Несмотря на задержания самых активных участников протеста, люди не расходились и сознательно нарушали запрет на массовые собрания.

Протесты сотрудников рынков в Мелитополе Скриншот видео

Протесты сотрудников рынков в Мелитополе Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 марта, в начале карантина, в Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.

Чтобы выразить свое недовольство, люди вышли на митинг под здание городского совета.

А в начале апреля в Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.

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