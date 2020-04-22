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22 апреля • обновлено в 13:06
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В Запорожье и Мелитополе бизнес взбунтовался против карантина: появились видео массовых протестов

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В Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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Люди жалуются, что сейчас им буквально приходится выживать и, несмотря на ограничительные меры вышли на массовые пикеты или на автострайки. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook местный депутат Виталий Рябцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автопикет бизнеса в Запорожье

Автопикет бизнеса в Запорожье

Скриншот видео

На кадрах видно, что предприниматели остановились колонной авто в центре города и одновременно начали сигналить в знак протеста.

Что касается Мелитополя, то там на митинги вышли работники рынков. Они вступали в перепалки с полицией и жаловались на то, что доведены до отчаяния, поскольку лишены какой-либо финансовой поддержки. Несмотря на задержания самых активных участников протеста, люди не расходились и сознательно нарушали запрет на массовые собрания.

Протесты сотрудников рынков в Мелитополе

Протесты сотрудников рынков в Мелитополе

Скриншот видео

Протесты сотрудников рынков в Мелитополе

Протесты сотрудников рынков в Мелитополе

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 марта, в начале карантина, в Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.

  • Чтобы выразить свое недовольство, люди вышли на митинг под здание городского совета.

  • А в начале апреля в Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Запорожье
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
даеш всеобщую могилизацию!
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Ба Владимир
Ба Владимир
Иначе эта "власть" нам на голову вылеЗЕт.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как Беларусь и Швеция решили не вводить карантин? Да и в ОРДЛО он не такой строгий. А перекрытие метро - вообще бред.
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