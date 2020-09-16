В ВСУ возросло количество смертей от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса.

Военнослужащий из Ивано-Франковской области скончался 15 сентября, сообщается на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Боец заболел 19 августа и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу.

"Несмотря на проведенную терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. У военнослужащего были сопутстввующие хронические заболевания. 15 сентября его состояние резко ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, которая не дала результата", – сказано в сообщении.

Также за минувшие сутки был зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом в ВСУ. Всего, по состоянию на 10:00 16 сентября, болеют 630 военнослужащих. За все время пандемии выздоровели 1 637 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 сентября в Украине официально были подтверждены 162 660 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 958 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3 340 человек (+76 за сутки), а 72 324 пациента (+1 514) полностью побороли болезнь.