В ВСУ разбушевался коронавирус: за сутки обнаружили десятки больных

В Вооруженных силах Украины за последние сутки обнаружили 34 новых случая коронавируса среди военнослужащих.

Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Отмечается, что на данный момент COVID-19 болеет 189 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 616 человек, летальных случаев – пять. На самоизоляции находится 538 военнослужащих.

Скриншот Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Скриншот Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, их лучше не касаться.