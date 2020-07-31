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В ВСУ разбушевался коронавирус: за сутки обнаружили десятки больных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,2 т.
В ВСУ разбушевался коронавирус

В ВСУ разбушевался коронавирус. Коллаж

В Вооруженных силах Украины за последние сутки обнаружили 34 новых случая коронавируса среди военнослужащих.

Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Отмечается, что на данный момент COVID-19 болеет 189 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 616 человек, летальных случаев – пять. На самоизоляции находится 538 военнослужащих.

Скриншот

Скриншот Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Скриншот

Скриншот Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, их лучше не касаться.

УкраинаКоронавирусВооруженные силы Украины
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