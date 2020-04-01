Во Всемирной организации здравоохранения во вторник, 31 марта, заявили, что пандемия коронавируса приблизилась к своему пику в Европе и ситуация начала стабилизироваться.

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О заметных улучшениях рассказал на брифинге руководитель направления чрезвычайных ситуаций со здоровьем ВОЗ Майк Райан, передает Bloomberg.

По его словам, наиболее инфицированные регионы в Европе сейчас – это Италия и Испания. Там зафиксировано наименьшее за последние две недели количество случаев заражений коронавирусом.

В ВОЗ заявили о стабилизации коронавируса в Европе

Поэтому в ближайшее время ожидают пик заболеваемости, который станет следствием инфицирования двухнедельной давности. Райан заявил, что в ВОЗ считают, что ограничения, введенные в Европе в связи с пандемией, начинают действовать.

При этом он акцентировал, что количество инфицированных "не снизится сама собой". Нужно, чтобы страны сосредоточились на общей стратегии и придерживались карантина.

Напомним, 30 и 31 марта количество новых инфицированных в Италии снизилось в два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции тем временем заявили об антирекорде – за сутки умерли 499 человек, что стало крупнейшим показателем в стране с начала пандемии.

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