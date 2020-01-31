В Винницкой области 14-летний водитель устроил смертельное ДТП. Фото

В селе Мытки (Винницкая область) 30 января водитель автомобиля Lada не справился с управлением и врезался в дерево. Один из пассажиров легковушки погиб на месте.

Как сообщили на сайте пресс-службы Главного управления Нацполиции в Винницкой области, авария произошла около 23.40. Водителю Lada всего 14 лет.

Как отмечают правоохранители, он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги, где столкнулся с деревом.

Смертельное ДТП в Винницкой области vn.npu.gov.ua

В результате аварии от полученных травм погиб 26-летний пассажир легковушки. Водитель и еще один 21-летний пассажир доставлены в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП в Винницкой области vn.npu.gov.ua

Смертельное ДТП в Винницкой области vn.npu.gov.ua

"Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", – добавили в полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Южном неподалеку от места масштабного ДТП с рейсовым автобусом "Автолюкс" 27 января случилась еще одна смертельная авария.

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