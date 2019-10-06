В ванной и даже во сне: выяснилось, как вас может убить смартфон на зарядке

Смартфон, пребывающий на зарядке, способен убить во сне лежащего рядом человека, с ним также смертельно опасно принимать ванную.

Наибольшая опасность для жизни исходит не от электро-магнитного излучения, как думает большинство людей, а от электрического тока. С этим связанны и два последних смертельных случая в мире, когда люди погибали во время пользования телефоном, пребывающим на зарядке.

Напомним, что в городе Чонбури в Таиланде 25-летний геймер Састра Мо-ин погиб во сне, держа смартфон возле себя. По словам правоохранителей, его ударило током. А жительница города Кирово-Чепецк Кировской области (Россия) погибла, взяв с собой мобильный телефон в ванную. Она поставила его на зарядку, но уронила воду. Ее убило ударом тока.

Смерть от телефона Daily Mail

Современные зарядные устройства спроектированы по схеме импульсного преобразователя напряжения. Если старые зарядки стабильно выдавали нужное количество вольт (1, 3, 5), то сейчас всё действует иначе: внутри зарядного устройства находятся силовые элементы, работающие под напряжением иногда выше 220 вольт.

В этом плане небезопасными также есть некачественные "зарядки", смертельно опасным может быть еще взрыв аккумулятора, а также разговор по телефону во время грозы в открытом пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 сентября в Алма-Атинской области Казахстана умерла 14-летняя девочка после того, как оставила смартфон заряжаться у изголовья кровати.

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