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В вагоне +43: "Укрзалізниця" разозлила украинцев адскими условиями в поезде

77.6тЧитать материал на украинском

"Укрзалізниця" вновь попала в скандал с поездом №766 сообщением Николаев-Киев, в котором отсутствовали кондиционеры, несмотря на включение этой услуги в стоимость билетов.

Впечатлениями от поездки в Facebook поделилась пассажирка Светлана Поветкина, которой пришлось находиться в вагоне с температурным показателем +43 градуса.

"По сообщению проводников этого поезда, состав был выпущен в рейс с неработающими кондиционерами. Мы, все пассажиры этого состава, заплатили за перевозку в условиях кондиционированного вагона", – возмутилась она.

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"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

112 Украина

Но на этом сюрпризы для пассажиров не закончились. "Решила облегчить самочувствие умыванием лица и рук. В мойке умывальника одного из туалетов вагона "стоит" вода. Слив умывальника забит. Отличный сервис у "Укрзалізниці". Что меня ещё ждёт? До Киева ещё 3 часа пути. Выжить бы в этой дороге и таком сервисе", – написала Поветкина.

По словам жительницы Николаева, "Укрзалізниця" теперь обязана устранить все последствия своей халатности, а именно:

  • принести всем пассажирам этого состава извинения;

  • возместить стоимость проезда из-за нарушения условий перевозки;

  • возместить моральный вред по причине ухудшившегося самочувствия из-за длительного нахождения в условиях некондиционированного вагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ужасные условия в поездах "Укрзалізниці", которые следуют в Европу.

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Темы
"Укрзалізниця"Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Украиньзькэ мир панует))
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1
1
Томанский Вильгельм
Томанский Вильгельм
Никто тебе, Повэткiна, ничего не должен. Если ты знала, что поезд без кондиционера почему другой не подождала с кондиционером? Сама села и не ищи теперь виноватых.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Украинзге паровоз)))
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