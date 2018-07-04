В Украину возвращаются жара и дожди: прогноз до конца недели

В ближайшие дни в Украину вернется жара, при этом периодически в разных регионах пройдут дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра.

Так, в четверг, 5 июля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем местами небольшой дождь.

Температура ночью опустится до +11… +16 градусов, днем +23… +28. В Карпатах ночью будет 8-13 градусов выше ноля, днем +14… +19. В южной части воздух прогреется до +30.

В Киеве также будет облачно, без осадков, температура ночью +13… +15, днем до +26.

В пятницу-субботу, 6-7 июля, по Украине сохранится переменная облачность. Лишь днем 6 июля в западной и северной частях, в течение 7 июля в центральных областях и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +12… +17 градусов, днем - 23-28 градусов со знаком плюс, в южной части около +30.

В Киеве будет облачно, лишь днем 6 июля местами кратковременный дождь. Температура ночью 15-17, днем 26-28 градусов выше ноля.

В воскресенье-понедельник, 8-9 июля в большинстве южных и восточных областей местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы.

Температура в южной, восточной части и Днепропетровской области ночью 14-20, днем 25-31 градусов.

На остальной территории ночью 11-17 градусов выше, днем +21… +27 градусов.

В Киеве пройдут небольшие кратковременные дожди.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди.