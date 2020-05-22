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22 мая • обновлено в 06:49
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В Украину вернутся дожди: появился прогноз погоды по регионам

2.3т
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Погода в Украине в пятницу, 22 мая, в большинстве областей будет примущественно дождливой и прохладной. Не ожидается осадков только на юге и в трех западных регионах.

Температура воздуха днем в основном будет составлять +12...+14 градусов, а ночью +4...+6, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе Украины дожди ожидаются везде, кроме Львовской, Волынской и Закарпатской областей. Столбики термометров в этой части страны днем не поднимутся выше +12...+14 градусов, а ночью – +3...+5.

Погода в Украине

Погода в Украине

ВЛАСНО.info

На севере и в центре в пятницу также будет дождливо, пасмурно и свежо: днем – +12...+14, а ночью – не более +4...+6.

На востоке погода обещает быть почти аналогичной: с осадками и температурой воздуха на уровне +11...+15 днем и +3...+6 ночью.

Погода в Украине на 22 мая

Погода в Украине на 22 мая

Скриншот страницы

Что касается юга, то здесь в последний рабочий день недели прогнозируется сухая и умерено теплая погода. Воздух днем прогреется до +15...+17, а ночью – до +5...+8.

В Киеве 22 мая как и везде будет дождь. Температура днем – +12...+14, ночью – +4...+6.

Погода в Киеве на 22 мая

Погода в Киеве на 22 мая

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГСЧС предупредили, что с 21 по 23 мая ночью в западных, северных областях и Карпатах ожидаются значительные заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе (на уровне 0...+3 градусов).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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