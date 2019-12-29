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29 декабря • обновлено в 16:31
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В Украину вернулись 76 пленных: первые кадры возвращения

3.6т
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В Украину в рамках обмена пленными с "Л/ДНР" вернулись 76 украинцев, удерживаемых террористами.

Соответствующее заявление сделали вечером, 29 декабря, в офисе президента Владимира Зеленского, уточнив, что процесс завершился (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", – сказано в сообщении.

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

кадр из видео

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

кадр из видео

Украинцы вернулись из плена

Украинцы вернулись из плена

кадр из видео

Все подробности о том, как проходил обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

  • Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

  • Ночью из СИЗО вывезли пятерых экс-беркутовцев: двоих отправили на обмен в Луганск, еще троих – в Донецк.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Нема цвіту кращого від маківочки, нема роду милішого від матіночки.
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
не хило они храи в плену отожрали ! так тока завербованных ахентов Путин кормит ! слава украини !
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А бабушку то xoxлы за что задержали ???
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
Oleg Oleg, они больше никого задерживать и не умеют !
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