В Украину вернулись 76 пленных: первые кадры возвращения

В Украину в рамках обмена пленными с "Л/ДНР" вернулись 76 украинцев, удерживаемых террористами.

Соответствующее заявление сделали вечером, 29 декабря, в офисе президента Владимира Зеленского, уточнив, что процесс завершился (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", – сказано в сообщении.

Украинцы вернулись из плена Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена Офис президента Украины

Украинцы вернулись из плена кадр из видео

Украинцы вернулись из плена кадр из видео

Украинцы вернулись из плена кадр из видео

Все подробности о том, как проходил обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

Ночью из СИЗО вывезли пятерых экс-беркутовцев: двоих отправили на обмен в Луганск, еще троих – в Донецк.

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