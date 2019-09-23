В Украине резко изменится погода: главный синоптик озвучил неожиданный прогноз

В Украине 23 и 24 сентября ожидается холодная и сухая погода. В среду столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Холод продержится следующие два дня на всей территории Украины. В середине недели температура воздуха поднимется до 20 градусов, рассказывает Кульбида.

"Начиная с 26 числа температура повысится до 15-20 градусов. На юге – ожидается даже до 25 градусов. В ночь на 24 и 25 сентябрю будут заморозки на поверхности. Тепло продержится до 2-3 октября. Затем будет снижение температуры. Типичный для конца сентябрь режим", - заявил директор гидрометцентра.

В Украину вернеться теплая погода - до 20 градусов тепла

В течение недели почти не будет дождливо, рассказывает Кульбида. Осадки ожидаются только в центральных и северных областях.

"Кардинальных изменений на этой неделе не будет. Осадков очень мало, особенно это касается левобережной Украины. На Правобережье 25-26 числа ожидаем умеренные дожди. Дождь пройдет в центральных и северных областях. От 5 до 10 миллиметров осадков", - заявил директор Гидрометцентра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ночь на 24 сентября в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до +5.

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