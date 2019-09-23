Главная Новости
23 сентября • обновлено в 11:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине резко изменится погода: главный синоптик озвучил неожиданный прогноз

770 Читать материал на украинском

В Украине 23 и 24 сентября ожидается холодная и сухая погода. В среду столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Холод продержится следующие два дня на всей территории Украины. В середине недели температура воздуха поднимется до 20 градусов, рассказывает Кульбида.

"Начиная с 26 числа температура повысится до 15-20 градусов. На юге – ожидается даже до 25 градусов. В ночь на 24 и 25 сентябрю будут заморозки на поверхности. Тепло продержится до 2-3 октября. Затем будет снижение температуры. Типичный для конца сентябрь режим", - заявил директор гидрометцентра.

В Украину вернеться теплая погода - до 20 градусов тепла

В Украину вернеться теплая погода - до 20 градусов тепла

Новости
Не в Карпатах: в Украине выпал сентябрьский снег. Фото

В течение недели почти не будет дождливо, рассказывает Кульбида. Осадки ожидаются только в центральных и северных областях.

"Кардинальных изменений на этой неделе не будет. Осадков очень мало, особенно это касается левобережной Украины. На Правобережье 25-26 числа ожидаем умеренные дожди. Дождь пройдет в центральных и северных областях. От 5 до 10 миллиметров осадков", - заявил директор Гидрометцентра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ночь на 24 сентября в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до +5.

В середине ноября синоптики прогнозируют первый снег.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода потепление тепло
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel