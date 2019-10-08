В Украину резко вернется тепло: синоптики дали новый прогноз

Украину ждет холодная погода до среды, 9 октября, после чего наступит потепление, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, на юге и востоке днем температура составит +14 градусов, а под конец недели – до 17 градусов тепла.

10 октября в западных, северных и в центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Черного моря 7-12°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°; днем 12-17° тепла, на юге до 21°.

Осенняя погода 24 канал

На Киевщине 9-10 октября местами небольшой дождь (ночью 9 октября без осадков). Температура 9 октября ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; 10 октября ночью 4-9°, днем 12-17°.

Синоптики прогнозируют 11-12 октября временами небольшой дождь (в большинстве западных и южных областей местами). Температура ночью 5-11°; днем 11-17°, на юге страны до 20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается температура воздуха на уровне +22 градусов.

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