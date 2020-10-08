В Украину придут первые заморозки и мокрый снег: озвучены даты
17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса
Дневная температура упадет до +11...+12 градусов
В конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов
В Украине в конце следующей недели придет серьезное похолодание.
Как сообщил в комментарии "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань, 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса.
По его словам, в октябре на юге Украины столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов днем, на остальной территории будет еще прохладнее.
"Дневная температура упадет до +11...+12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов", – отметил Горбань.
Он добавил, что в этот период также ожидается дождь с мокрым снегом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью в Украине синоптики прогнозируют три бабьих лета.
В октябре ожидаются погодные сюрпризы.
Зима 2020-2021 будет теплой и бесснежной: практически весь декабрь продержится плюсовая температура.