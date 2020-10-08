В Украину придут первые заморозки и мокрый снег: озвучены даты

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса

  • Дневная температура упадет до +11...+12 градусов

  • В конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов

Дневная температура упадет до +11 ... + 12 градусов

В Украине в конце следующей недели придет серьезное похолодание.

Как сообщил в комментарии "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань, 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса.

По его словам, в октябре на юге Украины столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов днем, на остальной территории будет еще прохладнее.

"Дневная температура упадет до +11...+12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов", – отметил Горбань.

Он добавил, что в этот период также ожидается дождь с мокрым снегом.

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