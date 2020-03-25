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25 марта • обновлено в 20:37
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В Украину из Польши приедут более 1200 граждан

4.3т
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В среду, 25 марта, во время карантина из-за коронавируса COVID-19, более 1200 граждан вернутся в Украину поездами из Польши.

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Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире одного из телеканалов, написало информационное агентство "Интерфакс-Украина". Он отметил, что желающих выехать из Польши в Украину "достаточно много".

"Сегодня выехали двумя поездами более 1200 человек. Это те люди, которые могут купить билеты через онлайн-регистрацию и через сайт "Укрзалізниці", предварительно заблаговременно обратившись в посольство о том, что они хотят выехать из Польши", – пояснил дипломат.

В Украину из Польши приедут более 1200 граждан. Иллюстрация

В Украину из Польши приедут более 1200 граждан. Иллюстрация

"Таких поездов мы отправили уже десять. Это около 600 пассажиров в каждом поезде. Поэтому более 6 тыс. человек выехали в Украину", – подчеркнул он.

По словам Дещицы, многие не могут воспользоваться такими поездами из-за ограниченного количества мест. Он отметил, что из-за этого для людей наилучшим способом вернуться в Украину будет пеший переход через пункт пропуска "Медика-Шегини", однако пока он закрыт.

В Украину из Польши приедут более 1200 граждан

В Украину из Польши приедут более 1200 граждан

Как сообщал OBOZREVATEL, на Центральный железнодорожный вокзал Киева 23 марта около 17:00 прибыл поезд из Риги, в котором могли находиться больные коронавирусом люди. Его сразу окружила полиция и автобусы с водителями в защитных костюмах.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Ласкаво просимо додому. Для прибуваючих має бути організовано обов"язкове тестування з ізоляцією до отримання результатів. Виходу немає.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну шо, зато население Украины резко выpaстет. Демографический в3рыв, епте!
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4
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бобровский Виталий, И уже с наследственными долгами
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1
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Кристина Cтефанова, у них будут дети, хоть дурные зато много.
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