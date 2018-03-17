В Украину идет снежный шторм: спасатели предупредили о метелях и заносах

В период с 17 по 19 марта в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Так, большинство областей накроют снегопады, дожди, также ожидается гололедица и сильный ветер, передает Укргидрометцентр.

В частности, в западных и северных областях 17 марта прогнозируют сильный снег и метели, в Закарпатской, большинстве центральных и Харьковской областях следует ждать сильных осадков (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега.

18 марта в Украине, кроме северных областей, будут метели, на Закарпатье, Прикарпатье и в центральных областях — сильные снегопады, в Карпатах — также очень сильный снег.

19 марта ожидаются метели, в центральных, Одесской и Николаевской областях — сильный снег, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — мокрый снег с дождем, местами гололед, 17-18 марта он будет в большинстве областей Украины. Кроме того, 19 марта на юге и востоке страны будут порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах — снова гололедица.

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что такое ухудшение погоды связано с действием двух активных юго-западных циклонов. Там также предупредили, что из-за снега и метели в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях 18 марта на дорогах следует опасаться снежных заносов. Жителей Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей предупредили о налипание мокрого снега.

Что касается 19 марта, то сложные погодные условия ГСЧС обещает Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областям (сильный снег, снежные заносы, метель). Херсонскую, Запорожскую, Донецкую области и вовсе накроет мокрый снег с дождем, что приведет к гололеду.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут спровоцировать нарушение движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный)) и усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Как сообщал "Обозреватель", в случае значительного ухудшения погоды власти Киева рекомендовали объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.