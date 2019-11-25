В Украину идет потепление: синоптик назвала дату

В Украине 27-28 ноября ожидается изменение синоптической ситуации – начнется постепенное потепление и увеличение осадков.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она решила нарушить последовательность и сразу поделиться хорошими новостями относительно прогноза погоды "не на завтра, а на среду".

"Из Греции через Турцию и Черное море на нас прыгнет циклон. Может, радоваться особо и не из чего, ведь все же – осложнения погоды. Однако этот циклон наконец сдвинет длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения и запихнет его подальше", – утверждает эксперт.

27-28 ноября в Украине ожидается изменение синоптической ситуации

Все же синоптик не обидела вниманием и вторник, 26 ноября, отметив, что в этот день в Украине еще будет морозно. Ночью -1... -8 градусов, а на юге и западе – около нуля, днем в большинстве областей ожидается 0... +5, на севере -2... +2 градуса.

Ветер в этот день будет юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, на Запорожье и в Донецкой области порывы могут достигать штормовых значений – до 15-22 м/с. Осадков не предвидится.

В Киеве 26 ноября тоже будет сухо и все еще холодно. Ночью -4... -6 градусов, днем – ближе к нулю.

После этого, по прогнозу Диденко, хотя температура воздуха в Украине и повысится, с 27 ноября на юге, востоке и во многих центральных областях начнутся осадки – преимущественно дождь, а иногда и мокрый снег.

Погода в Украине на начало недели Facebook Натальи Диденко

Подробнее же о последних теплых днях этой осени синоптик пообещала рассказать в своих следующих прогнозах.

"А пока радостно машем рукой вредному ретроградному Меркурию и начинаем новую неделю новой синоптической ситуацией, выздоровлением, кто заболел, заботой о здоровье всем остальным, прекратить ссориться в соцсетях и жить своей жизнью, а не чужой", – подытожила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, с началом новой недели погода в Украине существенно не изменится. Местами возможны небольшие снегопады, но без осадков.

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