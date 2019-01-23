В Украину идет потепление: синоптик дала точный прогноз погоды

В четверг, 24 января, в Украине будет периодически снег, на востоке, юге, в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь.

"Сегодняшний снег еще будет валить. Но завтра, 24 января, с севера атмосферные фронты отодвинутся. Поэтому в Киеве, например, снегопады сегодня еще будут и будут, а завтра отпустит. Однако останется мороз", — рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха на западе и севере ночью составит -7… -12, днем ​​-2… -6 градусов. На остальную территорию придет потепление до оттепели.

"В Киеве сегодня — снегопады, метели. Завтра осадки в столице ослабнут. Мороз удержится", — рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупредил, что в Украине с 5 февраля ожидается резкое снижение температуры — похолодать может до -30.

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