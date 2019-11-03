Аж до +21! В Украину придет значительное потепление

В Украине в ноябре погода взяла курс на потепление в ближайшие дни вплоть до +21 градуса.

Так, по данным Укргидромецентра, 3 ноября почти по всей стране будут осадки. Везде, кроме востока и юга, пройдут дожди.

Температура воздуха на Западе ночью – +3…+6 градусов, днем +11…+13 градусов. Прольют дожди, местами даже сильные. Тем временем, на Востоке будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1… -3 градусов, а днем прогреется только до +9 градусов. В центральной части Украины ночью +3…+5, днем до +12 с дождями.

Прогноз погоды Петрозаводск-сегодня

А на Юге температура днем прогреется до +12, в Одессе даже до +15 градусов. В Киеве днем будет +13… +15 градусов и дождь.

В понедельник, 4 ноября, осадки ожидаются только в центре и в западной части Украины. Температура воздуха ночью +3… +6 градусов, днем +11…+13. В восточной части Украины будет солнечно. Ночью -1… -6, а днем +6… +9.

Тем временем, в центральной части страны ночью +3…+5, а днем +10… +12. В южной части ночью +4…+6, днем +9… +15. В Киеве ожидаются дожди. Ночью +3… +5, днем +10… +12.

Во вторник, 5 ноября, дождевой фронт переместится с западной на восточную часть Украины. На Западе ночью температура опустится до +8 градусов, а днем прогреется до +17. В восточной части страны ночью до +7, а днем прогреется до +18, при этом прольют дожди.

На Юге также с осадками: ночью похолодает до +11, зато днем потеплеет до +19. А в центральной части страны ночью будет +8, а днем прогреется до +18. В Киеве ожидается пасмурная и дождливая погода: ночью +8… +10, а днем +15…+17.

В среду, 6 ноября, дожди вновь придут на Запад, где температура ночью упадет до +7 градусов, а днем потеплеет до +16. Тем временем, на Востоке будет солнечно: ночью до +7… +9, днем +14… +17.

В центральной части страны будет преимущественно солнечно: ночью +7… +9, днем +15…+18. А на юге будет сухо и тепло: ночью +9… +12, днем +14…+21.

И в четверг, 7 ноября, на Западе будет дождливо: ночью +5… +8, днем +10… +13. На Востоке будет солнечно: ночью +6… +11, а днем +15… +18. В южной части страны ночью +9… +12, днем +16… +21. В Киеве пройдут дожди: ночью +7… +9, днем +10… +12.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз на ноябрь в Украине. Так, начало месяца будет погожим, а температура воздуха будет держаться выше нуля. В отдельных регионах возможны небольшие дожди. Действительно холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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