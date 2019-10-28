Главная Новости
28 октября • обновлено в 11:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину идет мороз и снег: кому готовиться. Карта

1.3т Читать материал на украинском

Во вторник, 29 октября, на территории Украины ожидается существенное похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Снижение температуры 29 октября ночью составит до 1-6° тепла, днем до 5-10°. На юге и востоке ночью будет 4-9°, днем 11-16°.

30 октября температура воздуха составит ночью от 3° тепла до - 2° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем снизится до 7-12°.

Мокрый снег

Мокрый снег

24 канал

В Украину идет мороз и снег: кому готовиться. Карта
В Украину идет мороз и снег: кому готовиться. Карта

В Киевской области 29 октября местами небольшой дождь, 30 октября без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/сек. Температура снизится 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°; 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла.

Новости
Экстремальной зимы не будет! Климатолог изменила прогноз погоды для Украины

31 октября существенных осадков в Украине не прогнозируются. Температура ночью составит 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

В Украину идет мороз и снег: кому готовиться. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября резко снизится температура воздуха, а на западе страны пройдут дожди.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel