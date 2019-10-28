В Украину идет мороз и снег: кому готовиться. Карта

Во вторник, 29 октября, на территории Украины ожидается существенное похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Снижение температуры 29 октября ночью составит до 1-6° тепла, днем до 5-10°. На юге и востоке ночью будет 4-9°, днем 11-16°.

30 октября температура воздуха составит ночью от 3° тепла до - 2° мороза, днем до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем снизится до 7-12°.

Мокрый снег 24 канал

В Киевской области 29 октября местами небольшой дождь, 30 октября без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/сек. Температура снизится 29 октября ночью до 1-6° тепла, днем до 5-10°; 30 октября ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 2-7° тепла.

31 октября существенных осадков в Украине не прогнозируются. Температура ночью составит 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября резко снизится температура воздуха, а на западе страны пройдут дожди.

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