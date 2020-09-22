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В Украине заработал российский Wildberies с футболками с Путиным и Крымским мостом. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
4,3 т.

  • Крупнейший российский ритейлер предложил украинцам акционные наборы для вышивки портретов президента РФ

  • Также в ассортименте – аксессуары с Лениным, Сталиным и эмблемой СССР

  • Кроме того, открыто продается альбом под монеты в честь захвата Крыма

Российский Wildberies начал торговать в Украине портретами Путина

В Украине 21 сентября начал работать российский онлайн-ритейлер Wildberries, который открыто торгует товарами с символикой страны-агрессора.

Так, на сайте можно увидеть наборы для вышивания портрета президента РФ Владимира Путина, футболки с его изображением. Также свободно продаются одежда и аксессуары с диктаторами Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, а также с запрещенной в Украине символикой СССР.

Аксессуары с Лениным.
Wildberies в Украине торгует одеждой с президентом РФ .
Одежда с символикой СССР.
Товары с изображением Сталина.

На этом российская сеть не остановилась и решила продавать в Украине даже футболки с принтом Керченского моста во временно оккупированном Крыму, а также материалы для подготовки к ЕГЭ, который существует только в России (аналог украинского ВНО).

Футболка с Крымским мостом.
Пособия для подготовки к ЕГЭ, которого не существует в Украине.

При этом стоимость всех товаров указана в украинской национальной валюте – гривнях. Так, к примеру, трафарет под вышивку бисером с Путиным украинцам предлагают купить по акции за 185-197 грн, а альбом для монет, посвященных оккупации украинского полуострова, – за 27 гривен.

В альбоме за 27 грн оккупанты хвастаются "присоединением" Крымского полуострова.
Украинцам предлагают альбом для монет в честь оккупации Крыма.
Набор для вышивания портрета Путина .

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаАннексия КрымаСССРКрымский мостВладимир ПутинИосиф СталинВладимир Ленин
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