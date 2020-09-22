В Украине заработал российский Wildberies с футболками с Путиным и Крымским мостом. Фото

Крупнейший российский ритейлер предложил украинцам акционные наборы для вышивки портретов президента РФ
Также в ассортименте – аксессуары с Лениным, Сталиным и эмблемой СССР
Кроме того, открыто продается альбом под монеты в честь захвата Крыма
В Украине 21 сентября начал работать российский онлайн-ритейлер Wildberries, который открыто торгует товарами с символикой страны-агрессора.
Так, на сайте можно увидеть наборы для вышивания портрета президента РФ Владимира Путина, футболки с его изображением. Также свободно продаются одежда и аксессуары с диктаторами Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, а также с запрещенной в Украине символикой СССР.
На этом российская сеть не остановилась и решила продавать в Украине даже футболки с принтом Керченского моста во временно оккупированном Крыму, а также материалы для подготовки к ЕГЭ, который существует только в России (аналог украинского ВНО).
При этом стоимость всех товаров указана в украинской национальной валюте – гривнях. Так, к примеру, трафарет под вышивку бисером с Путиным украинцам предлагают купить по акции за 185-197 грн, а альбом для монет, посвященных оккупации украинского полуострова, – за 27 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в городе Винница в одном из магазинов секон-хенд также продавали футболку с портретом президента страны-агрессора России Владимира Путина.
Однако патриоты разорвали одежду с Путиным на куски и выбросили в мусорку. Администрация магазина пошла навстречу и сама отдала футболку для утилизации.
А в Николаеве в одном из магазинов продавали футболку с символикой страны-агрессора России. На ней изображен герб РФ – двуглавый орел и надпись "Вечно верный".