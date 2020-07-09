В Украине неизвестные стали рассылать сообщения с призывом позвонить и проголосовать за закон об украинском языке, несмотря на то, что он был принят еще в апреле 2019 года.

Как пишет Telegram-канал "По ту сторону новостей", авторы рассылки просят также передать эту информацию всем, кому можно.

"Срочно позвони на этот номер. Это для принятия закона о языке. Сегодня Верховная Рада принимает закон. Просто набрать номер и голос скажет: "Ваш голос принят" 0800302299. Передай, кому можешь", – приводится текст сообщения.

Отмечается, что на него откликнулось немало людей. Во время звонков с них деньги не снимались, но голос был засчитан, правда за что именно – неизвестно.

"Указанный номер аферисты взяли не с потолка. Недавно телеканал "Прямой" проводил опрос среди зрителей: "Какая тема для вас важнее: закон о языке или местные выборы?" Чтобы поддержать первую тему, надо было позвонить на номер: 0800302277. Второй - 0800302299 – именно его указывают в рассылке", – пишет Telegram-канал, уточняя, что, как правило, подобные номера арендуются для телемаркетинга.

Например, в 2018 года по нему можно было голосовать против ЛГБТ в Украине.

Также соавтор закона Николай Княжицкий на своей странице в Facebook написал, что это фейк и призвал никуда не звонить.

"Пока мы защищаем закон об украинском языке в Конституционном суде, аферисты хотят заработать на любви. Я понимаю, что это фейк, но для чего? ВР сегодня ничего не принимает. Никуда не звоните", – отметил он.

В Украине запустили новый фейк вокруг закона о языках: просят срочно позвонить

В Украине запустили новый фейк вокруг закона о языках: просят срочно позвонить

В Украине запустили новый фейк вокруг закона о языках: просят срочно позвонить

В Украине запустили новый фейк вокруг закона о языках: просят срочно позвонить

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