В Украине запретили ограничивать доступ к пляжам: что ждет нарушителей

С 21 февраля начал действовать закон о запрете ограничивать проход к пляжам. Нарушители новых требований законодательства рискуют заплатить штраф или даже лишиться земельных участков.

Об этом сообщает портал zaodessu. Принятый депутатами Верховной Рады Украины закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 20 ноября 2019 года и вступил в силу со следующего дня после опубликования. При этом введение в действие этого закона было отсрочено на три месяца - которые истекли 21 февраля 2020-го.

Документ обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования. В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Повторные нарушения в течение года чреваты штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе снова вспыхнул скандал: один из местных застройщиков захватил еще один пляж: принадлежащий ему гостиничный комплекс "Маристелла" перекрыл горожанам доступ на пирс.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!