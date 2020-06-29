В Украине за месяц утонули десятки детей: спасатели просят быть осторожнее

В Украине с начала июня утонуло 30 детей.

Об этом написала пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на своем сайте. Отмечается, что трагедии случаются не только тогда, когда дети сами посещают озера и реки, подавляющее количество ЧП происходит чуть ли не на глазах у взрослых.

"В целом с начала июня вода уже унесла жизни более 30 юных граждан в возрасте до 18 лет", – говорится в сообщении.

В частности, 25 июня в с. Ковалиха Смелянского района, что в Черкасской области, на территории частного домохозяйства утонула девочка, 2011 года рождения. Ребенок по неосторожности упал в яму.

В этот же день в пруду возле с. Первомайское Розовского района Запорожской области утонули две девочки, 2009 и 2008 годов рождения. Они без разрешения родителей поехали на водоем.

Также в пруду с. Двухлетие Теребовлянского района, что на Тернопольщине, в результате неосторожного поведения во время купания погибли двое парней, 2005 и 2003 годов рождения. А уже 26 июня в пруду в пгт. Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время купания утонул подросток, 2004 года рождения.

Поэтому в целях предупреждения гибели людей в летний период спасатели подчеркнули важность обязательного соблюдения правил поведения в воде.

В частности, главными условиями для безопасного отдыха являются:

правильный выбор места для купания;

строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

отказ от алкоголя, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

OBOZREVATEL подробно писал о трагедии в селе Первомайское Запорожской области, где в пруду утонули две девочки. Они были подругами, и когда одна из них начала тонуть, другая бросилась на помощь. Спасти детей не удалось.