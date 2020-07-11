В Украине введут электронный больничный: как он будет работать

В Украине в ближайшее время будет введен электронный больничный лист.

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, электронный больничный более удобный как для пациента, так и для любого врача (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Каждый год Минздрав закупал листки нетрудоспособности более чем на 4 млн грн, в дальнейшем это станет неуместным", – заявил он.

По словам Степанова, уже разработаны соответствующие механизмы и совместно с Пенсионным фондом внедрена модель использования электронных больничных.

"Мы обратились к нашим больницам относительно тестирования этой модели. Она будет заполняться на веб-ресурсах Пенсионного фонда, где врач сразу сможет заполнить и с помощью электронной цифровой подписи подписать этот больничный", – отметил глава Минздрава.

Он добавил, что сейчас происходит режим тестирования и получения отзывов от больниц. Уже откликнулись более 700 больниц.

"Я думаю неделю-две мы протестуем и настроим систему, и уже в августе мы планируем ее запустить", – спрогнозировал Степанов.

Сначала система будет работать в тестовом режиме, когда будут и электронные, и обычные больничные, для того, чтобы переход был постепенным и все к нему привыкли.

"В будущем мы достаточно быстро перейдем полностью на электронный реестр больничных, что снизит любые фальсификации", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине людям, которые из-за коронавируса находятся на больничном или в самоизоляции под наблюдением медиков, соцстрах будет компенсировать 50% от зарплаты.