В Украине вспыхнула еще одна опасная инфекция: в больницу попали 8 детей

В Закарпатской области госпитализированы 8 детей с менингококковой инфекцией.

Об этом сообщил "Про Заходу" заведующий детским отделением областной клинической инфекционной больницы Мариан Мальчицкий. По его словам, состояние детей стабильное, они получают все необходимое лечение.

"Первое поступление было в первых числах марта. После обследования контактных лиц, перед выходными и на выходных, поступили еще дети. "Костяк" больных – это школьники Коритнянской СОШ, но есть и другие дети, члены их семей, которых обнаружили уже после обследования", – отметил Мальчицкий.

Госпитализированы дети и члены их семей. Иллюстрация pixabay.com

Он добавил, что среди госпитализированных есть один ребенок до года.

"У деток разные стадии заболевания, в зависимости от их поступления, поэтому надеемся, что некоторые из них смогут быть выписаны из больницы еще до конца недели", – подчеркнул заведующий.

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