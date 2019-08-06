В Украине временно останавливали выдачу водительских прав: что известно

В Украине 6 августа из-за сбоя в электронной системе временно останавливали выдачу и обмен водительских прав.

Устранить неполадки удалось примерно за час, сообщили на странице МВД Украины в Facebook.

"Национальная автоматизированная информационная система работала с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров было невозможно", – уточнили в министерстве.

В частности, украинцы не могли получить права на вождение транспорта, обменять или заменить удостоверения и свидетельства о допуске авто для перевозки опасных грузов.

Водительские права в Украине ВолиньPost

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине решили изменить правила относительно порядка выдачи водительских удостоверений и обучения в автошколах. В частности, предложили ввести видеофиксацию экзаменов.

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