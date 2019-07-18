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В Украине впервые за 23 года испытали ракету "воздух-поверхность": что известно

6.6т Читать материал на украинском

На авиационном полигоне "Повурск" на Волыни впервые за 23 года провели испытания авиационного ракетного вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что летный экипаж осуществил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т. Работал фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Сообщается, что полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка.

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Ракета Х-29Л

Ракета Х-29Л

youtube.com

Данные испытания провели с целью дальнейшей модернизации вооружения.

"За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины остро встали вопросы повышения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника. Возникла необходимость модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-поверхность", – пояснили представители института.

Запуск ракет

Запуск ракет

Wikimapia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области успешно испытали ракеты с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и с кассетной боевой частью "Ольха-Р".

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Место
Украина
Тег
ракеты
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CARGO 100
CARGO 100
Вот я видео насмотрелся ... Тучи красивые.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Враньё - "испытания" проводились 5 лет назад по мирным жителям пока этих "испытателей" на ноль не стали множить.
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
А чем хохлам поверхность то не угодила?
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