В Украине впервые за 23 года испытали ракету "воздух-поверхность": что известно

На авиационном полигоне "Повурск" на Волыни впервые за 23 года провели испытания авиационного ракетного вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что летный экипаж осуществил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т. Работал фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Сообщается, что полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка.

Ракета Х-29Л youtube.com

Данные испытания провели с целью дальнейшей модернизации вооружения.

"За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины остро встали вопросы повышения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника. Возникла необходимость модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-поверхность", – пояснили представители института.

Запуск ракет Wikimapia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области успешно испытали ракеты с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и с кассетной боевой частью "Ольха-Р".

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