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В Украине внезапно умер известный журналист: что произошло

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В четверг, 4 марта, скончался известный украинский журналист, региональный редактор телеканала "112 Україна" Тарас Москалюк.

В сети сообщили, что причиной внезапной смерти стала паразитарная пневмония. Дата кремация предварительно назначена на субботу, 6 апреля. Журналиста проводят в последний путь на Байковой, 16.

На его странице в Facebook друзья и коллеги, для которых трагическая новость стала ударом, оставили соболезнования и воспоминания.

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Тарас Москалюк

Тарас Москалюк

Скриншот

"Видно было, что он болеет, но он улыбался, шутил. Как всегда. Потом узнали, что он в больнице. Он приходил в офис буквально несколько дней назад. Я его ещё обнять успела", – с горечью написала журналистка "112 Україна" Оксана Зинковская, сообщив, что вскоре будут предоставлены реквизиты для материальной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января, в больнице скончался известный украинский журналист, заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

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Место
Украина
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